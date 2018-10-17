Korkuteli'de parkometre sistemi başladı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde trafiğin yoğun olduğu caddelerde araç parklarını düzenlemek amacıyla parkometre sistemi hayata geçirildi.

Korkuteli Belediyesi tarafından parkometre sistemi hayata geçirildi. Trafiğin yoğun olduğu caddelerde uygulamaya geçen parkometre sistemiyle kent trafiğinin düzenli hale getirilmesi, trafik akışının sağlanması ve gereksiz otopark yapmayı engellemek amaçlanıyor.

8 PERONDA UYGULAMA

Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, "Korkuteli için ilklere imza atmaya devam ediyoruz. İlçemizin uzun zamandır beklediği parkometre sistemi geçen ay onaylanmıştı. Gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak bu sistemi uygulamaya geçirdik. İlk 15 dakika ücretsiz, ilk 1 saat 2 TL, 2 saat 3 TL, 2 saatten sonra her saat için 2 TL ücret olacak. Şu an 8 peronda uygulama yapılıyor" dedi.

Burdur Caddesi ile Havuzlu Kavşak arası ve Havuzlu Kavşak ile Kütüphane arasında parkometre sisteminin kurulduğunu kaydeden Başkan İrban, "Her iki caddemizin en büyük sıkıntılarından biri olan trafik akışı, trafiğin düzenli hale getirilmesi ve gereksiz otoparklarda ilk günden itibaren olumlu gelişmenin olması bizleri mutlu etti. Amacımız halkımıza ve ilçemize en iyi hizmeti vermektir. Peron görevlilerinin kullandığı cihazlar parkometre sistemine uyumlu cihaz olduğu için habersiz giden araçlar sisteme atılarak borçlandırılıyor. Sürücülerimizin mağdur olmaması için araç camına bırakılan bilgi fişini görevliye vererek araç çıkış işlemlerini yaptırmaları gerekiyor" diye konuştu.

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