Korkuteli'de listeler teslim edildi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve mevcut Belediye Başkanı ve Saadet Partisi Başkan Adayı Hasan Ali İrban listelerini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

Korkuteli'de AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı adayı Ömer İşlek ile CHP ve İYİ Parti'den oluşan Millet İttifakı adayı Halil Kara, Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Ali İrban, meclis üyesi listelerini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.

Cumhur İttifakı'nın asil üye listesinde İlhami Yıldıran, Süleyman Uğurlu, Tülay Yıldız, Osman Deviren, İsmet Senekçi, Mustafa Kızılsert, Ogün Taş, Lütfü Yapıcı, Yusuf Yıldız, Bahattin Arıtürk, Veysel Yılmaz, Mehmet Çelik, Muammer Taş, Bayram Bulut, Mehmet Barut, Emre Şanlı, Sedef Kaymakçı, İsmail Gencer, Ömerali Aygün, Ercan Hıra, Halit Yıldırım, Ramazan Zeybekoğlu yer alırken, kontenjan listesi ise Abdurrahman Caran, Muharrem Akten ve Nuray Bakacak'tan oluştu.

Millet İttifakı'nın asil üye listesinde Osman Manis, İrfan Yılmaz, Ayşegül Pınar, Mehmet Ateş, Hatice Demir, Ayhan Tığrak, Turgut Kara, İbrahim Sarıcalar, İsmail Karadeli, Aydın Gencer, Fazıl Buğra Yörük, Hüsnü Gavaz, Gürsel Kalay, Süleyman Yıldız, Halil Savaş, Durmuş Ilgar, Ali Kavak, Zeki Yaman, Derya Küçükgök, Alparslan Arklan, Metin Demirbaş, İbrahim Mutlutürk yer alırken, kontenjan listesi Mehmet Kılınç, Muzaffer Ünlü ve Hüseyin Gülkokan'dan oluştu.

SP Belediye Başkan Adayı Hasan Ali İrban'ın listesinde ise Mehmet Manavoğlu, Muharrem Yavuz, Yusuf Sarıcalar, Ese Onuk, Celal Büyükyıldız, Mehmet Fatih Okutan, Mehmet Cibi, Mehmet Can Sunar, Hüseyin Yörük, Yusuf Çukur, Mehmet Sarı, Ömer Faruk Yenice, Erdal Erkış, Sefa Aydemir, Hüseyin Ateş, Feyzullah Korkut, Mustafa Tuncer, Mustafa Tümben, Ayşe Bayrak, Osman Yüce, Erkan Gün, Şükrü Cihat Ersan yer alırken, kontenjan listesi Şefik Kılıç, Mehmet Akdeniz ve Ayla Alptekin'den oluştu.

FOTOĞRAFLI