Korkuteli'de kadın çiftçiler yarıştı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği 3. Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Korkuteli etabı tamamlandı. Korkuteli'de birinci Ümmüşen Bozkurt birincisi oldu.

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Korkuteli etabı Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. 8 kadın çiftçinin katıldığı yarışmanın jüri üyeliğini İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür vekili Gülay Öğüt, ziraat mühendisleri Göknur Şenel, Pınar Erçin ve veteriner hekim Zeyal Seçmen yaptı.

Yarışmayı Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi Müdürü Mustafa Ünlü, Ak Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Özlem Çağırıcı Armut, Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri ve vatandaşlar takip etti.

Yarışmaya katılan kadın çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. Yarışmada Ümmüşen Bozkurt 13 soruya doğru cevap vererek birinci oldu. İkinci Azime Kıllı, üçüncü ise Alime Bıyıklı oldu. Yarışmada birinciye 2 bin TL, ikinciye 1200 TL, üçüncüye 800 TL'lik para ödülü verildi.

Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması il finali 20 Ekim 2018 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin, ikinciye 9 bin, üçüncüye ise 7 bin TL ödül verilecek.

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