Korkuteli'de hava destekli uygulama

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde helikopter destekli uygulamada kural ihlali yapan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın trafik kazalarını önlemek amacıyla hayata geçirdiği 'İkinci 100 günlük eylem planı' kapsamında uygulamaya konulan helikopterle trafik denetimleri, Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği çalışmayla Antalya-Korkuteli ve Korkuteli- Elmalı karayollarında gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde UH-1 helikopterle kural ihlali yapan sürücüler uygulama noktalarındaki görevlilere bildirildi. Ekipler hatalı sollama yapan, yakın takip mesafesine uymayarak kural ihlali yapan, sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, hatalı sollama yapan, çevreyi rahatsız eden, trafik kazalarına yol açabilecek şekilde araç kullanan sürücüleri durdurarak denetimlerini gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında kural ihlali yapan araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Diğer yandan, uygulama çerçevesinde Antalya-Korkuteli karayolu ve Korkuteli-Elmalı karayolunda konuşlandırılan ekipler 34 araçta denetim yaparak, araçlarda bulunan 103 kişinin GBT kontrolünü de gerçekleştirdi.

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