Korkuteli'de Futsal Turnuvası

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen okul sporları organizasyonu genç erkek, genç kız, yıldız erkek, yıldız kız Futsal Turnuvası devam ediyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Recep Gürbüz Spor Salonu'nda düzenlenen Futsal Turnuvası'nda genç erkekler A grubunda Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mesude- Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma- Mehmet Cadıl Fen Lisesi; genç kızlarda Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatma- Mehmet Cadıl Fen Lisesi, Hacı Ethem Şerife Kavukçu Anadolu Lisesi, Mesude-Erol Memioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi; yıldız erkeklerde Kızılcadağ İHO, Yelten Ortaokulu, Arif Cebeci Ortaokulu, Zeynep- Mustafa Kemer Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu; yıldız kızlarda Kızılcadağ Ortaokulu, Yelten Ortaokulu, Arif Cebeci Ortaokulu, Erkunt Traktör İmam Hatip Ortaokulu mücadele ediyor.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva 3 hafta devam edecek.

FOTOĞRAFLI