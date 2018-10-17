Korkuteli'de cami temeli atıldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde yaptırılacak caminin temeli törenle atıldı.

Yazır Mahallesi'nde Yazır Hüyük Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından 2 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan cami için temel atma töreni düzenlendi. Hayırsever Ethem Ruhi Kavukçu tarafından bağışlanan arsa üzerine yapılacak olan caminin temel atma törenine İl Müftü Yardımcısı Mustafa Şimşek, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Ak Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran ve yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, İYİ Parti İlçe Başkanı Süleyman Yıldız, hayırsever Ethem Ruhi Kavukçu, Dernek Başkanı Durmuş Kolak ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından caminin temeli atıldı. 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan camiinin 2 yıla tamamlanması planlanıyor

FOTOĞRAFLI