Korkuteli'de Ahilik Korteji yapıldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde Ahilik Korteji düzenlendi.

Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Ahilik Korteji düzenlendi. Şehitler Anıtı'nda başlayan programa Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Yıldıray Çıldır, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Medine Yapılmışev, Antalya genelinde 'Yılın Ahisi' seçilen Korkuteli Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi 50 yıllık bakırcı Abdullah Atik, kurum amirleri, STK temsilcileri, bölge esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fahrettin Özbek, "40 yıllık Korkuteli Esnaf Odası geçmişinde ilk kez Yılın Ahisi Korkuteli'mizden çıktı. Bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Birincisini yaptığımız Korkuteli Korteji'nin geleneksel hale gelmesi için çalışmalarımızı yapacağız" dedi.

Belediye Bakanı Hasan Ali İrban, "Korkuteli esnafımız Abdullah Atik ağabeyimizi tebrik ediyor ve tüm ilçe esnafımıza helalinden bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.

Daha sonra Başkan İrban ve Başkan Özbek, Yılın Ahisi seçilen Abdullah Atik'e ayrı ayrı plaket verdi. Konuşma ve plaket taktimi sonrası mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşün ardından aşure ikramı yapıldı.

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