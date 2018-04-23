Korkuteli'de 23 Nisan coşkusu

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı Korkuteli Şehitlik Anıtına çelenk sunumu ile başladı. Tören daha sonra Recep Gürbüz Spor Salonu'nda devam etti. Kutlama programına Kaymakam Erol Tanrıkulu, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ufuk Arabacı, Belediye Başkanı Hasan Gökce, Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yenilmez başta olmak üzere protokolün diğer temsilcileri, askeri erkan, öğretmen ve öğrencilerle vatandaş katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız yaptı. Öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri sunuldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreni sonrası şiirler okunurken, step gösterisi, Nadine Ahmet Balaban Anaokulu öğrencileri tarafından ront gösterisi, Dereköy İlkokulu'nun halk oyunları gösterisi, jimnastik, dans ve Atatürk çocukları gösterileri sunuldu.

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