Korkuteli beyaza büründü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde gece başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. İlçe merkezinde 4 santimi bulan kar kalınlığının yüksek yerlerde 15 santime yaklaştığı belirtildi.
Korkuteli'de gece başlayan kar yağışı yaklaşık 2 saat sürdü. İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürürken, sabah uyanan halk gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Özellikle çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlendi.
İlçe merkezinde kar kalınlığının 4 santimi, yükseklerde ise 15 santimi bulduğu belirtildi.
FOTOĞRAFLI