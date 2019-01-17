Korkuteli Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Barajı'nda kapakların kapanmasının ardından yağışlarla birlikte su seviyesi 6.5 milyon metreküpe ulaştı.

Korkuteli Sulama Birliği'nin geçen yıl eylül ayında kapakları kapatmasının ardından Korkuteli Barajı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Birliğin işlettiği 52 milyon metreküp su kapasiteli Korkuteli Barajı'nda dün itibariyle 6.5 milyon metreküp su kapasitesine ulaşıldı. İlçede son 10 gündür etkili olan yağmur ve yükseklerde eriyen kar sularının barajı destekleyen Varsak Çayı ve Bingeçit Koçantı Deresi'nden gelenlerle su takviyesine başlandığı belirtildi.

Korkuteli Sulama Birliği Başkanı ziraat mühendisi Semra Torun, "Geçen yıl 37 bin dönümlük alana damlama sulaması için 4 kez su verdik ve sulama sezonu tamamlandı. Şu an son yağmurlar ve barajı destekleyen Varsak Çayı ve Bingeçit Koçantı Deresi'nden gelen suyla barajımız su tutmaya devam ediyor. Son ölçümler sonrası seviyede yükselme devam ediyor. İnşallah bundan sonra eriyen kar suları ve yağacak yağmurlarla sulama sezonuna kadar barajımız istenilen seviyeye ulaşacaktır" dedi.

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