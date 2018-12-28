Korkut Ata Üniversitesinde Âşıklar Programı

OSMANİYE, () - OSMANİYE Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ) Aşıklar Programı düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Amfisi'ndeki etkinliğe Aşık Feymani ve Aşık Turabi katılarak birbirinden güzel eserlerini seslendiler.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gökşen, açılış konuşmasında, "Osmaniye, Çukurova âşıklar diyarıdır, âşıklık geleneğinin en yoğun yaşandığı yerdir. Hiç olmazsa yılda bir defa âşıklarımızla karşılaşmanız için bu programı her yıl düzenlemeye çalışıyoruz." dedi.

Türk Halk Şairi Âşık Feymani ise "Bilmiyorsan Edebiyat bu gaflette ebedi yat ama edebi olmayanın olmaz edebiyatı. Bizim edebimiz edebiyattır. Biz sanatçılığın dışında aşığız. Âşıkları bir sanatçı gibi dinlemeyin. Alkışları anladıkça yapmalıyız. Her saz çalıp türkü söyleyen âşık olamaz elbette. Ama o mesleği güzel icra ediyorsa ona da saygı duymak gerekir. Âşıklık insanın içinden gelen bir duygudur. Bu sanat yok olmamalı." diye konuştu. Âşık Feymani daha sonra birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.

Küçüklükten bu yana şiirler yazdığını ve bu yazdığı şiirleri ise saz ile buluşturmak için saz öğrenmeye başladığını söyleyen Âşık Eyyubi ise âşıklık geleneğine dair eserleri saz eşliğinde seslendirdi.

Program sonunda OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyüp Tel, Âşık Feymani ile Âşık Eyyubi’ye üzerinde OKÜ logolu tabak hediye takdim etti. Âşık Feymani ise Rektör Prof. Dr. Murat Türk’e kendi kitaplarından hediye etti.



FOTOĞRAFLI