'Korku Avcısı Grup Terapisi' hayata geçirildi

MERSİN, () - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nce ilköğretim çağındaki çocuklardaki kaygı bozukluğunun tedavi edilmesi amacı ile hazırlanan 'Korku Avcısı Grup Terapisi' isimli proje hayata geçirildi.

Uzman psikologlar tarafından hazırlanan proje ile ilköğretim çağında 8-14 yaş grubundaki çocuklarda, yaygın anksiyete, ayrılma anksiyetesi, basit fobiler ve sosyal fobiler bilişsel davranışçı yaklaşımla tedavi ediliyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görevli Psikolog Yücel Şavklı, grup terapisinin içeriği ile ilgili bilgi verdi. Çocukların yaşadığı korku ve kaygının gelişimin normal bir parçası olduğunu ifade eden Şavklı, "Çocukların küçük yaşta yaşadığı kaygı ve korkular çok normal. Çok küçük yaşlardaki çocuklar korku ve kaygı yaşadıkları zaman annelerinin arkasına saklanırlar. Bunun bir ilerleyen safhasında, büyüdükçe hemen hemen her çocuk karanlıktan korkar. Bunun bir üst seviyesi de ise yatağın altından ya da dolaptan herhangi bir canavar çıkacağı gibi düşüncelere kapılırlar. Bunlar bir süreç. Ergenlikte bu durum ortadan kalkar. O dönemde de başkalarının kendisi hakkında ne düşündüğü ön plana çıkar" dedi.

Terapilerin 12 ila 13 hafta arasında sürdüğünü belirten Şavklı, "Bu süreçte 2 ya da 3 kez de aile ile görüşme sağlıyoruz. Ailelerin de desteğini alıyoruz. Burada oyun terapisi alanımızda hemen hemen her yaşta çocuğa hitaben materyalimiz var. Gruplarımız 6 kişilik. Grup terapisi sürecinde etkinlikler, oyunlar ve çeşitli aktivitelerle çocuklarımızı daha ilgili tutmaya çalışıyoruz. Seanslarımız bir saat civarında sürüyor ve bir çocuğu bir saat boyunca ilgili tutmak zor. Biz de ilgiyi oyunlarla ve etkinliklerle sağlıyoruz" diye konuştu.

Grup terapisine başvurmak isteyen aileler, Büyükşehir Belediyesi Kliniği ve Aile Danışma Birimi'ne direk başvurabilecek veya birim ile 0324 232 00 72 numara üzerinden irtibata geçebilecek.

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