ANTALYA, () - MİLLİ şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan ve Çanakkale Destanı'nı anlatan tek kişilik tiyatro oyunu 'Korkma' Antalya'da sahnelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, yazdığı tek kişilik 'Korkma' isimli tiyatro oyununu sahneledi.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda sahnelenen ve İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler sunan oyun yoğun ilgi gördü.

Ahmet Yenilmez, 10 yıldır devam eden bu oyunu 21. defa Antalya'da sergilediklerini ve her sefer gösterilen yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığının himayesinde oyun gösteriminin devam edeceğini belirten Yenilmez, "Bu yıl, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un doğumunun 145. ve vefatının 82. yıl dönümü. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

Oyunun sonunda, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Ahmet Yenilmez'e teşekkür plaketi taktim etti. Yenilmez, sahneye gelen izleyicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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