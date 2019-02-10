Korgeneral Aksakallı'dan, Emniyet Müdürü Özkan'a ziyaret

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan’a iade'yi ziyarette bulundu.

Gelibolu'da, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaretinde, Emniyet Müdürü Şafak Özkan karşıladı. Müdür Özkan, Korgeneral Zekai Aksakallı'ya çalışmalar hakkında bilgi verdi. Korgeneral Aksakallı, emniyet'in çalışmalarını takip ettiği belirterek, "İlçe'nin güvenliği için güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Emniyet personelenize sizin nezdinizde görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Müdür Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'ya teşekkür etti.

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), ()

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