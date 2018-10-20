Körfez’de iki grup kavga etti: 6 yaralı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay Hacı Osman Mahallesi'nde Yarımca Karakolu’nun yaklaşık 100 metre yakınında meydana geldi. İddialara göre 3 gün önce Gebze’de iki araçlı yaşanan maddi hasarlıtrafik kazası sonrdasında taraflar kazayla ilgili anlaşmak için buluştular. Olayın anlaşmayla sonuçlanmaması üzerine Körfez grubu Yarımca Karakolu’na giderek önlem alınması için polise başvurmak istediler. Ancak, yine iddialara göre karakola yaklaştıklarında Gebze grubu arasında kavga çıktı. Kavgada C.O. , H.T., M.Ö. ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. Kavgaya karakolda bulunan polisler müdahalede bulunarak 8 kişiyi gözaltına alırken 2 kişi ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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