Körfez’de 2 kişi bıçaklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde taşımacılık yapan bir kooperatifleri üyeleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Olay Yarımca Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Yolcu taşımacılığı yapan bir kooperatifte toplantı sonrasında üyeler arasında tartışma çıktı. Erol Topçu ve Cavit Sezer adlı kişiler bacaklarından yaralandı. Yaralılardan Cavit Sezer Körfez Devlet Hastanesi’nde, Erol Topçu’da Özel Marmara Hastanesi’nde tedavi altına alındılar.

Polis olaydan sonra kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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