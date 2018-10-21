Körfez'de kimliği bilinmeyen kişiler tarafından darp edildi

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde B.Y. adlı şahıs kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ağır şekilde darp edildi.

Olay İlimtepe'de meydana geldi. B.Y. adlı şahıs kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine giden 112 sağlık ekipleri, yaralı şahsı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdılar. Tedavi altına alınan şahsın yüzünde ve vücudunda darp nedeniyle yaralar oluştuğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×