Körfez'de kaza: 2 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde otomobil önündeki başka bir otomobile, ardından iki araç da bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi tedaviye alındı.

Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Tüpraş kavşağında meydana geldi. İzmit yönüne giden Mehmet Aslan yönetimindeki 50 DR 035 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan Emirhan Yavuz'un kullandığı 41 SH 713 plakalı otomobile yandan çarptı. İki otomobil çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarptı. Kazada araçlarda bulunan Şafak Yılmaz ve Caner Kösoğlu yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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