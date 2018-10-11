Körfez Belediyesi’nden uyarı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi'nde Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran tarafından sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan uyarıda, başkan, başkan yardımcıları ve müdürlerin adları ile bağış adı altında para toplandığı belirtilerek vatandaşlara uyarı da bulunuldu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran sayfasında yayınladığı uyarı yazısında, “Körfez Belediyesi olarak veya Başkan Yardımcılarımız ve Müdürlerimizin kimliklerini kullanarak vatandaşlarımızdan bağış adı altında para toplamaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Belediyemiz ismini kullanarak, bağış ya da başka bir gerekçeyle para toplamaya çalışanların emniyet güçlerine ihbar edilmesi önemle rica olunur" şeklinde uyarıda bulundu. Bu tür para toplama ve dolandırma olayları nedeniyle Körfez Belediyesi tarafından daha öncede uyarılarda bulunulmuştu.

FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×