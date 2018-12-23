Koreli sanatçılardan Ankara'da resim sergisi

ANKARA'daki Kore Kültür Merkezi'nde, Güney Koreli sanatçılar profesör Hee Choung Yi, Dong Hun Sung, Dabal Kim, Bo Ra An, Ro Mi Kim ve Eul In Koh tarafından 'Connecting&Crossing' isimli resim sergisi açıldı.

Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho himayesinde açılan sergiye, Ankara'da bulunan elçilik mensuplarının yanı sıra şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda sanatsever ve davetli katıldı. Kore çağdaş sanat eserlerinin yer aldığı 30 yakın eser sanatseverler tarafından ilgi ile izlendi. Sergi açılışında konuşan Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho, son yıllarda Türk-Kore ilişkilerinin her alanda geliştiğini belirterek, "Kore sanatını ve sanatçılarını Türkiye'de ağırlayarak kültürel ve sanatsal ilişkilerimizi pekiştiriyoruz. Aynı zamanda Türk sanatçılarını Kore'ye davet ederek Türk sanatını ve kültürünü ülkemiz insanlarına tanıtarak bağ geliştirmeye çalışıyoruz" dedi.

Kore Cumhuriyeti sanatçıları olarak Türkiye'de resim sergisi açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Bo Ra An ise, Türk sanatını ve sanatçısını yakından tanımanın ve tarihi turistik yerlerini görmenin kendilerine heyecan verdiğini ifade ederek, "Bu sergi sadece benim için değil, hepimiz için özel bir sergi oldu. 'Connecting&Crossing' projesi insanları ve insanlar arası bağı geliştirmek, ülke ve ülkeler arası bağı sanat eserleri aracığı ile geliştirmek amaçlıdır" dedi. Sergi, 26 Ocak 2019 tarihine kadar açık kalacak.

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