Kore Gazisine veda

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-HATAYLI Kore Gazisi Nadir Koçak, 88 yaşında hayatını kaybetti. Koçak'ın cenazesi düzenlenen askeri törenle Antakya İlçesine bağlı Bohşin Mahallesi'nde toprağa verildi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Nadir Koçak önceki gün hayatını kaybetti. Koçak için Bohşin Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ile Koçak ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bohşin Mahalle Camiinde Türk bayrağına sarılı Nadir Koçak’ın naaşı öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Bohşin mezarlığında toprağa verildi.

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