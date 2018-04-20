Kordon'daki çimleri korumak için renkli kampanya

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli buluşma mekanlarından Birinci Kordon'daki çim alanların çekirdek kabuklarıyla kirletilmemesi için renkli bir etkinlik düzenledi. Gönüllü gençler, çimlerin üstünde keyif yapan İzmirlilere, kabukların içine atılabileceği özel poşetlerde çekirdek dağıttı.

İzmirli gönüllü gençler, açık havada oturarak güzel vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Birinci Kordon'un çim alanlarına yenilen çekirdeklerin kabuklarının atılmaması için harekete geçti. Temizlenmesindeki güçlüğün yanı sıra çimlere de zarar veren çiğdem kabuklarının yerlere değil, çöp poşetlerine atılması gerektiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleriyle 'Engelsiz İzciler' grubu üyeleri ve Abla-Ağabey-Kardeş projesi gönüllüleri, bu etkinliğe birlikte katılarak mesaj verdi.

"ÇEKİRDEĞE ÇİĞDEM DERİZ"

Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğine katılan gençler, "Biz çekirdeğe çiğdem deriz, çevremizi kirletmeyiz" yazılı tişörtler giydi ve aynı sloganı taşıyan pankartlarla Kordon'da yürüyüş gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu stantta ise kabukların da atılabileceği özel poşetler içinde ücretsiz çekirdek dağıtıldı.

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