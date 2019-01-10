Koramiral Tatlıoğlu Mersin’de

MERSİN, () – DONANMA Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Doğu Akdeniz’de düzenlenen Şehit Deniz Piyade Er Emre Günaltan Taktik Tatbikatı’na katılmak için kente gelen Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, beraberinde Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz ve TCG Gediz Komutanı Yarbay Serhat Demir ile birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti. Koramiral Tatlıoğlu tarafından Valilik Şeref Defteri’nin imzalanmasıyla başlayan ziyarette konuşan Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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