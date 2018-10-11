Köprülü kavşak, trafiği rahatlattı

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi Mehmet Şimşek Köprülü Kavşağı, bölge trafiğini rahatlattı. Güneş, Geylani, Akkent, Bülbülzade ve Ertuğrul Gazi mahallelerini birbirine bağlayan köprülü kavşak, trafikte akışkanlığı sağladı.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte yepyeni kapılar açan Büyükşehir Belediyesi, insanı merkeze alan yönetim tarzıyla farkındalık oluşturdu. Yol, su, köprü gibi rutin belediyecilik çalışmalarını aksatmayan Büyükşehir, bu alanda yaptığı çalışmalarla göze girdi. 4 yıl önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Fatma Şahin, göreve geldiğinde ivedilikle şehir trafiğini rahatlatmaya dönük çalışmalar başlattı. Bu doğrultuda konunun uzmanları tarafından ulaşım master planı hazırlandı, büyük bir kararlılıkla alınan kararlar uygulandı. Trafik akışını rahatlatıcı önlemler alan büyükşehir, şehir içi trafik sorununa el attı, önce yoğunluğun yaşandığı bölgeleri tespit etti, sonra tıkanan bölgelere neşter vurdu.

Trafikte tıkanan bölgelere dokunmayı başaran Büyükşehir, 12 köprülü kavşakla 1 viyadüğü şehre kazandırdı. Yaklaşık 18 milyon liraya mal edilen Mehmet Şimşek Köprülü Kavşağı, bölgede trafik akışkanlığını sağladı, Gazianteplilere derin bir nefes aldırdı.

5 mahalleyi birbirine bağlayan iki katlı köprülü kavşak, 532 adet fore kazıktan oluştu. Kavşakta, 27 metre uzunluğunda 195 adet kiriş kullanıldı. 800 metre uzunluğundaki köprünün 200 metresini kapalı kesitle geçecek araçlar, alt kattan battı çıktı yaparak transit geçecek, üstten ise göbekten dönecek.

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