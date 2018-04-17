Köpeklerin saldırısında yaralanan karaca tedavi edildi

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, () - OSMANİYE'de köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Dereobası Köyü'nde Güvenlik Korucuları tarafından yorgun ve bitkin halde bulunan karaca yakalanarak koruma altına alındı. Gece saatlerinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandığı tahmin edilen karacaya su verilip, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verildi. Yetişkin erkek karaca, veteriner hekim tarafından yapılan teşhis, muayene ve tedavisinin ardından yeniden, bulunduğu yerde doğal yaşam ortamına bırakıldı. Dereobası Köyü Muhtarı Davut Yaşar, yaban hayvanı karacanın güvenlik korucuları tarafından bulunduğunu, kendisinin de yetkililere haber vererek tedavisinin yapılmasını sağladığını söyledi. Muhtar Yaşar, karacanın yeniden sağlığına kavuşturularak doğaya bırakılmasından mutlu olduğunu, bölgelerinde yaban hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI