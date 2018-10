Köpek ve kediler için 1000 paket mama

Berkay KUNT/ANTALYA, () - KALEKAPISI Esnafları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Hüsnü Kilit, Kalekapısı yakınında bulunan Kedi Park'ta, hayvanseverlere 1000 paket mama dağıttı.

Kaleiçi'nin simgesi Kalekapısı'nda yapılan mama dağıtımına, özellikle minikler büyük ilgi gösterdi. Hasan Kilit, dağıttıkları mamaların vitaminli mamalar olduğunu belirterek, "Bunları yiyen hayvanlar, hastalığa kolay kolay yakalanmaz. O yüzden tam 1000 paket dağıtıyoruz, paket sayısını ilerde daha da artıracağız" dedi. Paylaşılan bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını belirten Kilit, hayvansever olmanın, çevresever olmanın bir insanda olması gereken meziyet olduğunu ifade etti.

İnsanı sevebilmek için önce hayvanı ve çevreyi sevmek gerektiğini söyleyen Kilit, "Bazen medyada eziyete uğrayan hayvanları görüyoruz. Burada bu hayvanları kurtarmak için çabalıyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar mücadele ediyoruz. Burayı temiz tutmaya çalışıyoruz. Kedi Park'a bakamadığınız hayvanlarınızı bırakabilirsiniz, bunun haricinde buradan hayvanları sahiplenip götürebilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Kedi Park'taki hayvanların her ay aşılarının yapıldığını ve her 15 günde veteriner kontrolünün gerçekleştiğini belirten Kilit, "Hayvanların hastalanmaması için her şeyi yapıyoruz. Hastalanan hayvan olursa da rehabilite olsun diye Muratpaşa Belediyesi'nin hayvan barınağı var, oraya gönderiyoruz. Orada gereken işlem yapıldıktan sonra da tekrar geri getirtiyoruz" dedi.

Kedi ve köpekleri elleriyle besleyen çocuklar ve aileler, etkinliğin sonunda Hasan Hüsnü Kilit ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

