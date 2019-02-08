Köpeğe yol veren otobüs şoförü "Ayın Şoförü" seçildi

BOLU'da, yaya geçidinde bekleyen köpeğe yol veren özel halk otobüsü şoförü Burhan Parlak(39), ayın şoförü seçildi.

Bolu Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüslerinde 15 yıldır şoförlük yapan Burhan Parlak, geçen ay Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde seyir halindeyken yaya geçidinde bekleyen köpeği gördü. Parlak, yaya geçidinde durarak köpeğe yol verirken, camı açıp eliyle işaret ederek sol tarafından gelen motosikletliyi de yavaşlaması için uyardı. Halk otobüsünün kamerasına yansıyan görüntüler izleyenlerin içini ısıtmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından, otobüs şoförü Parlak, hayvanseverler tarafından büyük takdir topladı. Bolu Belediyesi ve Şoförler Odası, yapmış olduğu örnek hareket nedeniyle Burhan Parlak'ı ayın şoförü ilan ederek, çiçek ve plaket verdi.

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