Köpeğe çarpmamak isterken kaza yaptı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde önüne çıkan köpeğe çarpamamak isterken otomobilin kontrolden çıkıp refüje çarpması sonucu sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Konya- Adana karayolu şeker fabrikası kavşağında meydana geldi. Cumali Kaymak, yönetimindeki 42 ABA 155 yönetimindeki otomobille Niğde'ye hastaneye gitmek istediği sırada önüne aniden köpek çıktı. Çarpmamak için manevra yapması üzerine kontrolden çıkan otomobile çarptı. Kazada Kaymak ve yanındaki eşi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredekiler başıboş köpeklerin sürekli karayoluna çıktığını ve bu bölgede köpek nedeniyle çok sayıda kazanın meydana geldiğini belirtti.

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