Köpeğe çarpmamak için yoldan çıkan otomobilde 3 kişi yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için yoldan çıkan otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, bu akşam saatlerinde Malkara-Tekirdağ karayolunun Ahievren Mahallesi yakınlarında meydana geldi.Pandeli P., kullandığı 34 PE 0862 plakalı otomobille seyir halindeyken yola aniden bir köpek çıktı. Sürücü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca otomobilden kontrolden çıkıp tarlaya girdi. Kazada sürücü Pandeli P. ile otomobilde bulunan Gamze B. (40) ile Gizem B. yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince yaralılar ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Yararlılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.