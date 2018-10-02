Koordinatörlerle toplantı yaptı

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 30 ilçenin koordinatörleriyle haftalık toplantısını yaptı.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, ilçe koordinatörlerinden üye kaydı, mahalle çalışmaları ve ziyaretler gibi tüm faaliyetlerin rapor haline getirilerek kendisine iletilmesini istedi. Şengül, ilçelerdeki yönetim toplantılarının da eksiksiz katılımla yapılması talimatını verdi. Özellikle mahalle teşkilatlarının çalışmalarına çok önem verdiğini söyleyen Şengül, koordinatörlerden de bu faaliyetleri sürekli takip etmesini istedi. Seçim sürecinde hiçbir ilçede gerginlik ve huzursuzluğa müsaade edilmeyeceğini dile getiren Şengül, disiplinden de asla taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

İZMİR, ()

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