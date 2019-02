Koordinatör Sarı: Çocuk istismarına izin verilmiyor

MERSİN, () – MERSİN’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, kurum olarak küçük yaşta çocukların başta çöp toplamak üzere sokakta çalıştırılmasına ve istismar edilmesine izin vermediklerini söyledi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma Mobil ekipleri küçük yaşta çocuklarını başta çöp toplayıcılığı olmak üzere sokak çalışmasına izin vermiyor. Günün her saatinde denetimlerini sürdüren ekipler, sokakta sağlıksız koşullarda çöp toplayan, cam silen, dilencilik yaptığı anlaşılan çocukların tek tek ailelerine teslim edilerek Türkçe-Arapça bilgilendirme yapıyor. Uluslararası sözleşmelere ve ulusal kanunlara göre de bilgilendirme ve tebligat yapılıyor.

İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, küçük yaşta çocukların sokakta çalışmasına, çöp toplayıcılığı ve benzeri sağlıksız işler de kesinlikle çalıştırılmasının yasak olduğunu belirterek, "Çocuğun yeri evi, okulu, kütüphane, park ve oyun alanlarıdır. Diğer yandan dilenciler özellikle halkın yardım duygularını istismar ederek yanlarında getirdikleri ekmek kırıntısı ve domates salatalık gibi sebzeleri Çöp bidonunun etrafına boşaltarak çöpten topluyormuş görüntüsü verenler ekipler tarafından tespit ediliyor. Bu ve benzeri istismarlara Mersin de asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Koordinatör Sarı, "Vatandaşlarımızdan çocuk istismarcısı dilencilere para vermemelerini istiyoruz. Halkımızın milli ve dini duygularını sömürerek her gün farklı dilenme yolları ile çocuklarını kucağına veya yanına alarak dilencilik yaparlara yönelik mobil ekip olarak tarama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın çocuk istismarı ve çocuk işçiliği konusunda duyarlı olmasını bekliyoruz. Devletimiz dar gelirli ailelerin çocuklarını çalıştırmaması için gerekli her türlü sosyal yardımı yapıyor. Bu nedenle hiçbir çocuğumuzun yoksulluk nedeniyle çalışması yada dilenmesi kabul edilemez. Halkımızın bu konuda duyarlı davranmasını beklemekteyiz. Sokakta çalışan dilenen çocuklara kesinlikle para verilmesin. Sokakta çocuğa verilen para çocuk suçluluğu olarak geri dönüyor" diye konuştu.

