Kooperatif yöneticilerine eğitim verildi

KIRKLARELİ Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Üsküp Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim ve denetim kurullarına yönelik eğitim çalışması yapıldı.

S.S. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine yönelik olarak, 1163 sayılı kooperatifler kanunu temel alınarak Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin görev ve sorumlulukları, kooperatif işleyişi ve genel kurul süreçleri ile ilgili eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdürü Funda Eylem Özel, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü Teknik Personelleri Mühendis Burak Polatoğlu ve Tekniker Rahmi Ocak katıldı. Toplantıda, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelince, bizzat kooperatif bilgi ve belgeleri üzerinden uygulamalı olarak, yönetim ve denetim Kurulu eğitime alınarak kooperatif ana sözleşmesi hakkında detaylı bilgiler verildi.