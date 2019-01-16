'Konyamızı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz'

KONYA,()Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Altay, “Şehrimizin geleceği için ortak akıl ile karar verme adına büyük fayda gördüğümüz buluşmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Şehir İstişareleri' kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Başkan Altay, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Dinler ile birlikte büyükşehir belediye binasında vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Gönül Belediyeciliği düsturu ile her fırsatta vatandaşla bir arada gelmeye özen gösterdiklerini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Altay, “Her fırsatta zaten Konyalı hemşehrilerimizle bir aradayız ve vatandaşlarımızın taleplerini, fikirlerini, projelerini dinlemeye büyük önem veriyoruz. Bu buluşmalar bu anlamda oldukça faydalı ve verimli geçiyor. Şehrimizin geleceği için ortak akıl ile karar verme adına büyük fayda gördüğümüz bu buluşmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.