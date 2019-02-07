Konyalı tekvandocudan dünya şampiyonluğu

KONYA Büyükşehir Belediyesporlu tekvandocu Mehmet Sami Saraç, Antalya’da düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Para Tekvando Şampiyonası Antalya’da gerçekleştirildi. 8’incisi ülkemizde düzenlenen Para Tekvando Dünya Şampiyonası’na 69 ülkeden 258’i erkek 396 sporcu katıldı. Turnuvada Konya Büyükşehir Belediyespor’dan K42 kategorisinde +75 kilogram da katılan Mehmet Sami Saraç, 1 bay atlayarak yarı finale çıktı. Yarı finalde Rus rakibini 22’ye 2 yenerek nakavt etme başarısı gösteren sporcu bu sonuçla adını finale yazdırdı. Finalde de İranlı rakibini 20-0 sayı nakavtıyla mağlup eden Saraç, şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.



BAŞKAN ALTAY SPORCUYU TEBRİK ETTİ



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım aşamasındaki önemli organizasyonlardan biri olan turnuvada altın madalya kazanma başarısı göstererek Türkiye’nin göğsünü kabartan Mehmet Sami Saraç ile Konyalı bir diğer dünya şampiyonu sporcu olan Nurgül Bilek'i dünya şampiyonu olan bayan milli takımı, dünya ikincisi olan erkek milli takımı tebrik etti.



PARA TEKVANDO DÜNYA ŞAMPİYONASINDA KONYA’DAN 2 ALTIN

Öte yandan Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcularından Nurgül Bilek’te şampiyonada altın madalya kazanan bir diğer sporcu oldu. Türkiye’nin 7 altın, 4 gümüş, 7 bronz toplam 18 madalyayla bayanlarda dünya birincisi erkeklerde de dünya ikincisi olduğu organizasyonda Konya’dan 2 altın madalya gelmiş oldu.

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