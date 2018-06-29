Konyaaltı Sahili'ne ücretsiz servis

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahili'ne toplu ulaşımı teşvik etmek için ücretsiz ring servis hizmeti başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yenilediği Konyaaltı sahilinde toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla ücretsiz servis hizmeti sunuyor. Vatandaşların sahile gösterdiği yoğun talep üzerine Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, her gün on binlerce kişiyi ağırlayan Konyaaltı Sahili'ne toplu ulaşımı teşvik etmek için sahil boyunca hizmet verecek 2 ring sefer koydu.

12'ŞER DAKİKA ARAYLA RİNG SERVİS

30 Haziran Cumartesi gününden itibaren 104 ve 105 No'lu otobüsler, Varyanttan Liman Kavşağı'na kadar Konyaaltı Sahili boyunca toplu taşıma hizmeti verecek. 104 No'lu hat, Liman Kavşağı-Sahil Boyu-Minicity Kavşağı ve Migros Alışveriş Merkezi arasında, 105 No'lu hat ise Müze-Varyant-Liman Kavşağı arasında 12'şer dakika arayla sefer yapacak.

AKTARMADA ÜCRET ALINMAYACAK

Toplu taşıma araçlarından ring hatlara ve ring hatlardan toplu taşıma araçlarına aktarmalar ücretsiz olacak. Vatandaşlar toplu taşıma aracıyla varyanta geldikten sonra, buradan ring hattıyla Konyaaltı Sahili boyunca istediği noktaya ücret ödemeden ulaşabilecek. Aktarma olmadan sadece ring hattını kullanmak isteyenler ise 1 TL ödeyecek.

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