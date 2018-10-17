Konyaaltı'nın yeni kaymakamından Ruslara ziyaret

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - KONYAALTI'nın yeni kaymakamı Kamil Köten, ilk ziyaretlerinden birini, Antalya'da yerleşik olarak ikamet eden Rus vatandaşlarının çocuklarının Rusya Federasyonu müfredatına göre eğitim ve öğretim gördüğü Uluslararası Eduant Özel Rus Okulu ve Internatıonal Collage of Tourism'e gerçekleştirdi.

60 bine yakın Rus vatandaşın yaşadığı Antalya'da Rusların en yoğun olduğu Konyaaltı ilçesinde faaliyet gösteren okulu ziyaret eden Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulda incelemelerde bulunarak, öğrencileri derste ziyaret etti. Okul sahibi Viktor Bikkenov tarafından okul hakkında ve Konyaaltı'ndaki Rus vatandaşlar hakkında bilgi alan Kaymakam Köten, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

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