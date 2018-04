Konyaaltı'ndan Uçansu şelalelerine gezi

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOKS) işbirliği ile Uçansu Şelalelerine gerçekleştirilen yürüyüşe çok sayıda doğasever katıldı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından her ay düzenlenen doğa yürüyüşü, bu ay Uçansu 1 ve 2 şelaleleri güzergahında gerçekleştirildi. TODOSK rehberleri öncülüğünde 75 doğa severin katıldığı yürüyüş, Serik ilçesinin Kozan Mahallesi'nde başladı. Uçansu 1 ve 2 şelaleleri güzergahında toplam 13 kilometre yürüyen doğaseverler, keyifli bir gün geçirdi.

Her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri doğa yürüyüşlerinin çok sevildiğini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Vatandaşlarımız her ay farklı parkurlarda Antalya'mızın eşsiz güzelliklerini keşfederken, bir yandan da doğayla bütünleşip keyifli bir gün geçiriyor. Sosyalleşip stres atan doğaseverler, her ay düzenlediğimiz bu yürüyüşlere büyük ilgi gösteriyor" dedi.

