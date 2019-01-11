Konyaaltı'ndan öğrencilere ücretsiz çorba

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nde üniversiteli öğrencilere çorba ikramı yaptı.

Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınır komşusu Pınarbaşı Mahallesi'nde 730 ve 732 Sokak kesişiminde, bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali, hizmete açıldı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, lokalde öğrencilere ücretsiz çorba ikramı yaptı.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ ÇORBA

Konyaaltı'nda eğitime dönük birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üniversite öğrencilerine yönelik oluşturdukları bir projeyi daha hizmete açtıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimizle böylesi bir Gençlik Lokali'nde onlarla buluşmak, onlarla sohbet etmek çok güzeldi. Hepsinin bir umudu var. İnşallah onların umutlarının gerçekleştiği güzel günler yıllar olur. Belediye olarak birçok projeyi de gerçekleştirmenin, onuru gururunu yaşarken, burada Gençlik Lokali'ni de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın hem sınav zamanlarında hem de diğer zamanlarda burada ders çalışabilecekler. Sabah çorbalarını içebilecekler. İnternet, çamaşırhane, kütüphane gibi hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecekler."

İLK ÇORBALARI BAŞKAN BÖCEK VERDİ

Konyaaltı Belediyesi Gençlik Lokali'nin ilk günü öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, kapı da karşıladığı öğrencilere kendi eliyle çorba ikram etti. Ücretsiz çorba içebilmenin kendilerine maddi anlamda büyük destek oluşturacağını belirten öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi'nin bu hizmetinden çok memnun kaldıklarını ifade ederek Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

390 metrekare kapalı ve 365 metrekare yeşil alanıyla oldukça modern inşa edilen lokalde, öğrenciler, tüm gün çorba, çay, kütüphane, internet ve okuma salonu gibi hizmetlerden yararlanabilecek.

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