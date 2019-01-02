Konyaaltı'nda yılın ilk meclisi toplandı

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi 2019 yılı ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı.

Konyaaltı Belediyesi ocak ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2019 yılının ülkeye huzur ve barış getirmesi dileklerinde bulundu. Oturumun açılışında konuşan Başkan Böcek, Konyaaltı meclisi olarak geçen yıl tüm gruplarla birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarına dikkati çekti. Muhittin Böcek, 2019 yılın da bu birlik ve beraberliğin bozulmaması temennisinde bulundu.

Başkan Böcek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri, komisyon üyelerini belirlemek için oy kullandı. Gizli oylama usulü yapılan seçim sonucuna göre CHP'den Şafak Otuzaltı ve Halil Tolga Ayvazoğlu, MHP'den Ali Düdükçü denetim komisyonu üyesi seçildi.

FOTOĞRAFLI