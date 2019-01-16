Konyaaltı'nda ücretsiz 'İngilizce' eğitimi

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi'nin alanında uzman kişilerle vatandaşları bir araya getirdiği Kent Gönüllüsü Projesi 'İngilizce' eğitimi ile devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında Kanada'da yaşayan ve yılın belirli süresinde Antalya'ya gelen Samara Nori, gönüllülük esasına dayalı 'İngilizce' eğitimi veriyor. Konyaaltı Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi'nde (KOSHİM) düzenlenen eğitimlerde haftanın iki günü İngilizce eğitimi veriliyor. Hem teorik hem de pratik dersleriyle eğitime katılan vatandaşlar, ücretsiz İngilizce öğrenebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi'nin ilk günden itibaren yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Böcek, “Kent Gönüllüsü Projesiyle farklı meslek gruplarında halkımıza eğitimler verdik. Vatandaşlarımız birçok alanda sosyal ve kültürel konularda bilgi sahibi oldu. Projemize hem gönüllü olarak destek veren hem de katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

İngilizce eğitimine katılan vatandaşlar da Başkan Muhittin Böcek'e Kent Gönüllüsü Projesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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