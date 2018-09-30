Konyaaltı'nda su kesintisi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Boğaçayı Projesi kapsamında yapılacak imalat çalışması nedeniyle 2 Ekim Salı günü Konyaaltı İlçesi'ndeki bazı mahallelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak.

ASAT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ASAT'ın Boğaçayı Projesi kapsamında yapacağı imalat çalışması nedeniyle 2 Ekim Salı günü 09.00-14.00 saatleri arasında, Konyaaltı ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisi olacak. Bazı mahallelerde de basınç düşüklüğü yaşanacak. Çalışmaların erken bitirilmesi halinde sürenin dolması beklenmeden su verilecek.

Su kesintisi yaşanacak mahalleler Gürsu ve Uncalı Mahallesi. Basınç düşüklüğü yaşanacak mahalleler ise Altınkum, Uluç, Akkuyu, Öğretmenevleri, Toros, Pınarbaşı, Arapsuyu ve Kuşkavağı Mahallesi.