Konyaaltı'nda sokak hayvanları için farkındalık

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Konyaaltı Kent Meydanı'nda farkındalık standı açarak öğrencileri ve vatandaşları bilgilendirdi.

Konyaaltı Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Konyaaltı Kent Meydanı'nda ortak etkinlik gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediyesi açtığı stant ile sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmalarla ilgili öğrenci ve vatandaşları bilgilendirdi. Etkinliğe katılan öğrenciler de topladıkları mamaları Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'En tabi hakları; yaşama hakkı' sloganıyla Türkiye'nin en iyi bakım merkezlerinden birini Antalya'ya kazandırdıklarını söyledi. Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nin örnek bir merkez olduğunu belirten Başkan Böcek, "Merkezimizde kedi ve köpeklere aşı, kısırlaştırma ve küpeleme işlemleri yapılıyor. Tedavisi yapılan sokak hayvanları sahiplendiriliyor. 4 Ekim Hayvanlarını Koruma Günü'nde öğrencilerimize küçük yaşta hayvan sevgisi kazandırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili vatandaşları bilgilendiriyoruz. Bir okulumuz sokak hayvanları için mama topladı. Böyle örnek davranışlar sergileyen öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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