Konyaaltı'nda 'salsa' büyük ilgi gördü

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2. Etap Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonasında dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da faaliyet gösteren Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğiyle, 2019'un ilk ulusal dans yarışmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Salsa Ligi 2. Etabı Şampiyonası için Antalya'ya gelen 500'e yakın sporcu, Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde kıyasıya yarıştı. Antalyalı dans severlerin unutulmaz anlar yaşadığı etkinlik iki gün sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 yıl sonra Antalya'da ilk kez gerçekleştirdikleri 2. Etap Kulüpler Arası Sportif Salsa Şampiyonası'na farklı illerden ve yaş gruplarından yaklaşık 500 dansçının katıldığını söyledi. Bu şampiyonaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muhittin Böcek, iki gün süren yarışmanın finalinde dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti.

Fatih Haktan Coşkun Gençlik ve Spor Kulübü İşletme sahibi Fatih Haktan Coşkun ise Konyaaltı Belediyesi'nin öncülük ettiği bu etkinliğin Antalya'da 10 yıl aradan sonra bir ilk olduğunu söyledi. Coşkun, dansçıların ve dans sever Antalyalıların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe ev sahipliği yapan Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

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