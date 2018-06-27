Konyaaltı'nda kırsal mahallelere sosyal tesis

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi ilçenin 4 kırsal mahallesine yapacağı 'sosyal etkinlik alanı' için ihale sürecini tamamladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2014 Yerel Seçimleri öncesi söz verdikleri projeleri bir bir hayata geçirdiklerini dile getirdi. Yayla mahallelerinde başlattıkları asfalt çalışmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını anlatan Başkan Böcek, kırsal mahallelere sosyal donatı alanları inşa etmek için de çalışma yaptıklarını söyledi.

İlçe sınırları içersinde yer alan kırsal mahallelere yatırımların devam ettiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, Bahtılı, Hacısekiler, Karatepe ve Geyikbayırı mahallelerine 'sosyal etkinlik alanı' inşa edeceklerini bildirdi. Bu mahallelere inşa edilecek 'Sosyal Etkinlik Alanı Projesi'nin ihale sürecini tamamladıklarını dile getiren Başkan Böcek, 2 milyon 800 bin lira bedelle inşa edilecek olan projeye 10 gün içinde başlanılacağını kaydetti.

4 AYDA TAMAMLANACAK

Başkan Böcek şöyle konuştu:

"Çevre mahallelerinde kullanımına açık olacak olan Sosyal Etkinlik Alanı Projesini, Bahtılı Mahallesi'nde 1500, Karatepe ve Geyikbayırı mahallelerinde 1350, Hacısekiler Mahallesi'nde ise 1000 metrekare alan üzerine inşa edeceğiz. Çevre düzenlemesi tamamlanmış şekilde teslim edeceğimiz modern sosyal tesislerimizde bölge halkımız düğün, nişan, mevlit gibi etkinliklerini yapabilecekler. 4 mahalleye inşa edeceğimiz bu tesisleri 4 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayıp hizmete açacağız. Şimdiden tüm mahalle sakinlerimize hayırlı olsun."

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