Konyaaltı'nda kar mücadelesi

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı ilçesi kırsal bölgelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da son günlerde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle ulaşımda bir aksaklık yaşanmaması çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Ekipler, bu kapsamda Konyaaltı ilçesine 20 kilometre uzaklıkta olan Hisarçandır Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışması yapıyor. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre yüksekliğe ulaştığı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun vericilerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı sağlamak için zorlu bir mücadele veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, bölgeye giderek karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

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