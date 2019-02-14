Konyaaltı'nda 14 Şubat'ta 14 nikah

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde bir çiftin nikahını kıydı.

Evlilik yıl dönümlerini özel bir güne denk getirmek isteyen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah salonlarını doldurdu. Konyaaltı Belediyesi nikah salonu en yoğun günlerinden birini yaşadı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Konyaaltı Belediyesi'nde 14 çiftin nikahı kıyıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu günü anlamlı kılmak isteyen çiftlerden Emre Konukcu ve Göksu Güder'in nikahını kıydı.

Başkan Böcek, Konukcu ve Güder çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileyerek, ailelerini tebrik etti. Başkan Muhittin Böcek, “14 Şubat Sevgililer Günü çok özel ve anlamlı bir gündür. Bu günde belediyemizde 14 çiftin nikahını kıydık. Ben de Konukcu ve Güder çiftimize ve bugünü anlamlı kılan tüm çiftlerimizi kutluyorum" dedi.

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