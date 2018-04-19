Konyaaltı Emekli Kahvesinde konser

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi Kent Gönüllüsü Projesi kapsamında ses sanatçısı Hasan Ali Yıldırım, Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi sakinlerine konser verdi.

Konyaaltı Belediyesi tarafından başlatılan 'Kent Gönüllüsü Projesi' kapsamında her ay farklı alanlarda uzman meslek erbabı kişiler, bilgi ve tecrübelerini vatandaşlarla paylaşıyor. Projeyle vatandaşlar kimi zaman da sosyal bir etkinlikte buluşuyor. Son olarak proje kapsamında ses sanatçısı Hasan Ali Yıldırım ve orkestrası Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nde konser verdi. Nostaljik şarkılarla hatıralarını tazeleyen Emekli Kahvesi sakinleri, konser süresince kimi zaman şarkılara eşlik etti kimi zaman ise alkış tutup gönüllerince eğlendi.

Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kent Gönüllüsü Projesi ile farklı meslek alanlarında kariyer yapmış isimleri bölge halkıyla buluşturduklarını söyledi. "Böylece vatandaşlarımız, mesleğinde bilgi ve deneyim sahibi kişilerin bu birikiminden ücretsiz şekilde yararlanıyor. Doğru bildikleri yanlışları düzeltiyor" diyen Muhittin Böcek, bu projenin kimi zaman da sosyal bir etkinliğe dönüştüğünü bildirdi. Bunun son örneğinin Konyaaltı Belediyesi Emekli Kahvesi'nde yaşandığını dile getiren Muhittin Böcek, ses sanatçısı Hasan Ali Yıldırım'ın düzenlediği konser ile emekli vatandaşların keyifli bir gün geçirdiklerini kaydetti. Muhittin Böcek, şu an itibariyle 9 bin 623 üyesi olan Emekli Kahvesi'nde bu tür etkinliklerin devam edeceğinin de altını çizdi.

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