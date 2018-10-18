Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek'in kitabı raflarda

Hasan DEMİRBAŞ ANTALYA, () - KONYAALTI Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in hayatını anlattığı 'Ben Bu Şehre Aşığım' adlı kitabı raflarda yerini aldı. Böcek, kitabının telif haklarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne vereceğini söyledi.

Konyaaltı'nın CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in anı-biyografi kitabı 'Ben Bu Şehre Aşığım' raflarda yerini aldı. Muhittin Böcek, kitabının tanıtımını Su Otel'de geniş katılımlı lansmanla yaptı. Böcek'in kitap lansmanı siyaset, spor ve sanat dünyasını bir araya getirdi. Tanıtıma CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, İYİ Parti Milletvekili Hasan Subaşı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, eski büyükşehir belediye başkanları Mustafa Akaydın ve Bekir Kumbul, çok sayıda siyasetçi, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk gibi birçok isim katıldı.

KİTABIN TELİF HAKLARI ÇYDD'YE

Kitabında hayatını anlattığını anlatan Muhittin Böcek, aynı zamanda dolaylı olarak Konyaaltı'nın 40 yıllık geçmişine de değindiğini söyledi. Siyasette 25 yıldır yer aldığını dile getiren Böcek, "Beni seçenleri mahcup etmeden, çalmadan çaldırmadan bugünlere geldik. Kitabı yazmama, belediye olarak düzenlediğimiz kitap fuarı öncü oldu. Kitabımın önsözünü Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yazdı. Kitabımın telif haklarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlıyorum" dedi.

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