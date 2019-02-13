Konya'daki otizmli çocuklara büyük destek

KONYA,() - KONYA’da Arçelik, Beko bayi teşkilatı ve yetkili servislerinin başlattığı kampanyayla Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’na (SOBE) bağış toplandı.

Kampanya kapsamında Kasım-Aralık 2018 döneminde Konya’daki Arçelik ve Beko bayilerinden gerçekleşen her beyaz eşya, ankastre ürün, klima ve TV satışı için 5 TL bağış elde edildi. Arçelik, toplanan bağışları SOBE Vakfı’na takdim etti. SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak’ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Selçuklu Belediyesi Meclis Üyesi Ali Ziya Yalçınkaya, Arçelik Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Arçelik ve SOBE Vakfı yöneticileri katıldı. Bağış çekini takdimi sırasında konuşan Arçelik Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, “Markalarımızla tüketicilerimizin hayatlarına pek çok noktada dokunuyoruz. Üstün teknolojili ürünlerimiz ve hizmetlerimizle tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışırken, toplumsal sorunlara karşı bir çözüm ortağı olma sorumluluğuyla hareket ediyoruz”dedi. Her 68 çocuktan birinin otizmli dünyaya geldiğine dikkat çeken Tüfekçi sözlerine şöyle devam etti: “Konya’mızda çok değerli SOBE Vakfı ile Arçelik, Beko bayi ve servis ağımızın da desteğini alarak çok anlamlı bir kampanya gerçekleştirdik. Öncelikle SOBE Vakfına, Vakıf Başkanı Mustafa Ak ve diğer çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Otizmli çocuklarımız için dünya standartlarında bir eğitim imkânı sunuyorlar; SOBE Vakfı Avrupa’nın metrekare olarak en büyük otizmli eğitim merkezine sahip. Böyle kapsamlı bir merkezin Konya’da olması ülkemiz açısından çok gurur verici.”

Tüfekçi kampanyaya desteklerinden ötürü Arçelik, Beko bayi teşkilatına ve yetkili servislerine de teşekkür etti. Türkiye’de otizmli bireylerin eğitimi alanında örnek kurum olmayı hedeflediklerini belirten SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise, “Otizmli çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyon konusundaki gereksinimlerini karşılamayı, ailelere bu konuda destek olmayı amaçlıyoruz. Bu yolda bize verilen her bir destek çok kıymetli. Bu noktada Arçelik gibi güçlü bir kurumun desteğini almak bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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