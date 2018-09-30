Konya'da uyuşturucuya darbe

KONYA'da polis tarafından uyuşturucu ticaretiyle ilgili iki ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 4 kilo eroin, 500 gram esrar, 3107 adet hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ayrı uyuşturucu operasyonu gerçekleşti. İlk operasyondan Mersin'den Konya'ya kurye olarak gelerek uyuşturucu ticareti yapmak isteyen Süleyman Ç.'ye yönelik yapıldı. Süleyman Ç., kente geldiğinde yanındaki Şengül T. ile birlikte gözaltına alındı. Yapılan aramada Şengül T.'nin üzerinde 1 kilo eroin ele geçirildi. Beyhekim Mahallesi'nde kiraladığı evde ise 3 kilo eroin bulundu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

İkinci operasyonda Karatay İlçesi Yeni Mahallede uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik gerçekleşti. Operasyonda Hasan H., Cengiz Ö., Bulduk H. ve Savaş K. gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada 3107 uyuşturucu hap, 500 gram esrar, 1 tabanca, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 6bin 390 lira ele geçirildi. 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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